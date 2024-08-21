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Андрей Кириленко назвал планы сборной России на оставшуюся часть 2024 года

Андрей Кириленко назвал планы сборной России на оставшуюся часть 2024 года
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о предстоящем выступлении сборной России на международном турнире «Кубок Дружбы — 2024».

Участие в соревнованиях также примут национальные команды Венесуэлы и Колумбии, а также клуб «Парма». По словам Кириленко, после этого в нынешнем году сборная России участие в играх принимать не будет.

«Это будет завершение года, дальше никаких соревнований не будет — начнётся чемпионат. Для нас в баскетболе 5x5 это огромный вызов. Очень рад, что удалось пригласить Венесуэлу и Колумбию, получить их согласие.

Для нас как национальной команды это большая проверка, потому что мы давно не проводили международных матчей. Мы соскучились по этому. У тренера наконец-то будет шанс проявить себя, посмотреть молодых ребят», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».

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