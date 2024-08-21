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«Полная чушь». Экс-игрок НБА сомневается, что агент Леброна сорвал переход в «Уорриорз»

«Полная чушь». Экс-игрок НБА сомневается, что агент Леброна сорвал переход в «Уорриорз»
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Бывший игрок НБА Кеньон Мартин выразил скептицизм относительно слухов, что агент Леброна Джеймса Рич Пол сыграл решающую роль в возможном переходе Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Голден Стэйт Уорриорз», намекая, что, если Леброн действительно захотел бы перейти, никто не смог бы ему помешать.

«Если бы Леброн действительно хотел перейти в «Голден Стэйт», кто мог бы ему помешать? Рич Пол? Да ладно.

Если завтра Леброн Джеймс вдруг решит: «К чёрту всё это, я хочу играть за «Голден Стэйт», то, честно говоря, я считаю, что все разговоры о том, что кто-то мог бы ему помешать, — это полная чушь. Никто не мог бы остановить его», — заявил Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.

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