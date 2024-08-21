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Игрок сборной Южного Судана отказался от выступления в НБА ради клуба Евролиги

Игрок сборной Южного Судана отказался от выступления в НБА ради клуба Евролиги
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Разыгрывающий сборной Южного Судана Карлик Джонс признался, что отверг несколько предложений от клубов Национальной баскетбольной ассоциации ради перехода в сербский «Партизан».

«Было несколько предложений от клубов НБА, но не так много, как сообщалось в прессе. Многие волновались и нервничали, но не стоит верить всему, что пишут. Да, я получил несколько предложений, но с самого начала знал, что «Партизан» — идеальный клуб для меня.

Это казалось лучшим решением. В команде мне дали понять, насколько они уважают мою игру. Я провёл несколько раз бесед относительно своей роли. Также я спрашивал, чего мне следует ожидать от команды и чего ждут от меня», — приводит слова Джонса Mozzart Sport.

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