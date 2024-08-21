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«Парма» на старте матча со сборной Колумбии набрала 22 безответных очка кряду

«Парма» на старте матча со сборной Колумбии набрала 22 безответных очка кряду
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В настоящий момент на арене «Молот» в Перми проходит матч международного турнира «Кубок Дружбы — 2024», участие в котором принимают «Парма» и национальная команда Колумбии. Российский клуб сумел добиться впечатляющего рывка на старте – «Парма» повела со счётом 22:0.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. Ранее в 2024 году национальная команда России встречались с баскетбольным клубом «Самара». Участник Единой лиги ВТБ оказался сильнее со счётом 78:77. Следить за матчем «Пармы» и сборной Колумбии можно в текстовой трансляции «Чемпионата».

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