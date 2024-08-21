Понкрашов: включил матч «Парма» — Колумбия, хватило ровно на первые три минуты, выключил

Новичок «Динамо» из Владивостока Антон Понкрашов отреагировал на впечатляющий рывок пермской «Пармы» на старте матча международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» со сборной Колумбии. Российский клуб повёл со счётом 22:0. Игра продолжается в настоящий момент.

«Включил матч «Парма» — Колумбия, хватило ровно первые три минуты, выключил. Есть кто смотрит?» — написал Понкрашов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. Ранее в 2024 году национальная команда России встречалась с баскетбольным клубом «Самара».

Участник Единой лиги ВТБ оказался сильнее со счётом 78:77. Следить за матчем «Пармы» и сборной Колумбии можно в текстовой трансляции «Чемпионата».