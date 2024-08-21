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«Парма» ведёт со счётом 81:24 после второй четверти в матче со сборной Колумбии

«Парма» ведёт со счётом 81:24 после второй четверти в матче со сборной Колумбии
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В настоящий момент на арене «Молот» в Перми проходит матч международного турнира «Кубок Дружбы — 2024», в рамках которого встречаются «Парма» и сборная Колумбии. После второй десятиминутки уверенно побеждают игроки пермского клуба — 81:24. Отметим, что на старте первой четверти «Парма» вела со счётом 22:0.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
155 : 53
Колумбия
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров
Колумбия:

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. Национальные команды встретятся сегодня, 21 августа. Начало их игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее в 2024 году национальная команда России встречались с баскетбольным клубом «Самара». Участник Единой лиги ВТБ оказался сильнее со счётом 78:77. Следить за матчем «Пармы» и сборной Колумбии можно в текстовой трансляции «Чемпионата».

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