Пистиолис высказался о возможных последствиях в случае ухода Аврамовича из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о возможном уходе из команды сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича. Ранее его агент сообщал, что его клиент мог покинуть армейцев, если бы получил предложение от команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не переживаю по этому поводу. Что будет, то и будет. Если ЦСКА будет с ним — превосходно, если нет — то команда по-прежнему будет сильной и мы сможем добавить в состав нового игрока при помощи менеджмента. Если всё пойдет по не лучшему сценарию, то мы найдём выход», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».

Напомним, Алекса принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок ЦСКА стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.