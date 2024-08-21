«Парма» разгромила Колумбию в матче Кубка Дружбы — 2024 с разницей более 100 очков

Пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).

Самым результативным в составе «Пармы» был центровой Александр Шашков, на счету которого 27 очков. Кроме того, в его активе семь подборов и четыре результативные передачи. В составе сборной Колумбии лучшую результативность продемонстрировал Бланко Даса Давид Стивен, на счету которого 17 очков, три подбора и одна передача.

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. Национальные команды встретятся сегодня, 21 августа. Начало их игры запланировано на 17:00 по московскому времени.