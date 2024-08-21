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Кириленко оценил шансы сборной России сыграть с командами из топ-20 рейтинга ФИБА

Кириленко оценил шансы сборной России сыграть с командами из топ-20 рейтинга ФИБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос о вероятности организовать для сборной России матчи с национальными командами из топ-20 рейтинга Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Не в этом году. Топ-12 играли на Олимпиаде, а ещё 20 команд были в квалификации. Конечно, это реально, но вопрос в другом. Сейчас главная задача и первый шаг — снижение градуса напряжённости. Как только этот градус со стороны МОК спадёт, уверен, ФИБА сделает так же. У нас с ними великолепные отношения, но мы двигаемся в контексте иерархии — есть мировое олимпийское движение, а есть федерации по видам спорта», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 21 августа, сборная России сыграет с национальной командой Венесуэлы в рамках Кубка Дружбы — 2024. Игра начнётся в 17:00 мск.

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