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ESPN предсказал Виктору Вембаньяме две награды в следующем сезоне НБА

Эксперты издания ESPN US предсказали французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме завоевание сразу двух наград в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По мнению экспертов сайта, Виктор получит приз «Лучшему оборонительному игроку года», а также «Самому прогрессирующему игроку».

В топ-5 претендентов на награду «Лучший оборонительный игрок» по версии ESPN также входят Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс»).

В топ-5 претендентов на награду «Самый прогрессирующий игрок» по версии ESPN, помимо Вембаньямы, входят Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»), Коби Уайт («Чикаго Буллз»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») и Кэмерон Томас («Бруклин Нетс»).

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