Гилберт Аренас: Леброн Джеймс в одной вечеринке от того, чтобы стать дедушкой

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас пошутил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вскоре может стать дедушкой.

«Леброн Джеймс находится всего в одной вечеринке от того, чтобы стать дедушкой. Типа он едет в Майами, ложится слишком рано спать, а утром ему говорят: «Эй, пап, у тебя есть внук», — сказал Гилберт Аренас в своём подкасте GilsArenaShow.

Напомним, Бронни Джеймс, сын Леброна Джеймса, был замечен во время матча сборных США и Бразилии на Олимпийских играх в Париже в компании неизвестной молодой девушки.

В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.