Китайский баскетболист показал отличный уровень защиты против суперзвезды НБА

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34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, являющийся игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», во время своего тура по Китаю принял участие в благотворительном матче, организацией которого руководил бывший китайский центровой «Хьюстон Рокетс» Яо Мин.

Во время одной из атак китайский баскетболист показал отличный уровень оборонительных навыков против Джорджа, не позволив тому совершить бросок по кольцу, а также спровоцировав потерю мяча.

Китайский баскетболист плотно защищается против Пола Джорджа:

За команду, которую представлял Джордж, сыграли: лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж, лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, атакующий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден, форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма, а также несколько игроков Лиги развития НБА — Джален Леке, Трэй Митчелл и Джош Ривз.

Соперниками американцев стала сборная, состоящая из 11 игроков Китайской баскетбольной ассоциации. Подобные благотворительные матчи проводятся с 2007 года.