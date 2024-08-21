Игрок сборной России и УНИКСа отдал красивую результативную передачу в матче с Венесуэлой

На данный момент проходит матч в рамках первого игрового дня Fonbet Кубка Дружбы — 2024 по баскетболу, в котором сборная России принимает сборную Венесуэлы. На момент написания новости счёт на табло — 42:20 в пользу российской национальной команды.

Тяжёлый форвард казанского УНИКСа и сборной России Андрей Лопатин в концовке первой четверти стал автором эффектного момента, отдав под кольцо результативную передачу форварду Михаилу Беленицкому, который завершил игровой эпизод точным попаданием.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, турнир продлится с 21 по 25 августа. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое.