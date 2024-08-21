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Игрок сборной России и УНИКСа отдал красивую результативную передачу в матче с Венесуэлой

Игрок сборной России и УНИКСа отдал красивую результативную передачу в матче с Венесуэлой
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На данный момент проходит матч в рамках первого игрового дня Fonbet Кубка Дружбы — 2024 по баскетболу, в котором сборная России принимает сборную Венесуэлы. На момент написания новости счёт на табло — 42:20 в пользу российской национальной команды.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
4-я четверть
61 : 36
Венесуэла
Россия: Щербенев, Ермаков, Чадов, Темиров, Тихоненко, Беленицкий, Герасимов, Лопатин, Платунов, Емченко, Дулкай, Огарков
Венесуэла: Марреро, Сентено, Сентено, Медина, Сульбаран, Гомес, Лопес, Гонсалес, Мачин, Кабрера, Арангурен, Мата

Тяжёлый форвард казанского УНИКСа и сборной России Андрей Лопатин в концовке первой четверти стал автором эффектного момента, отдав под кольцо результативную передачу форварду Михаилу Беленицкому, который завершил игровой эпизод точным попаданием.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, турнир продлится с 21 по 25 августа. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое.

Следить за матчами:
Россия оторвалась от гостей из Венесуэлы! Победа почти в руках наших баскетболистов. LIVE
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Россия оторвалась от гостей из Венесуэлы! Победа почти в руках наших баскетболистов. LIVE
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Новости. Баскетбол
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