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Стефен Карри обходит всех игроков в истории НБА по одному из показателей

Стефен Карри обходит всех игроков в истории НБА по одному из показателей
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл в НБА четыре сезона, в которых он забил не менее 200 трёхочковых бросков, а его истинный процент попаданий (в нём собраны проценты реализации среднего, дальнего и штрафного бросков) составил не менее 65%.

Кроме Карри это удавалось лишь четырём игрокам, каждому по одному разу:

Стефен Карри — 4.
Грейсон Аллен — 1.
Джо Харрис — 1.
Данкан Робинсон — 1.
Кайл Корвер – 1.

После победы на Олимпиаде в Париже 36-летний Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.

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