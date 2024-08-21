Стефен Карри обходит всех игроков в истории НБА по одному из показателей

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл в НБА четыре сезона, в которых он забил не менее 200 трёхочковых бросков, а его истинный процент попаданий (в нём собраны проценты реализации среднего, дальнего и штрафного бросков) составил не менее 65%.

Кроме Карри это удавалось лишь четырём игрокам, каждому по одному разу:

Стефен Карри — 4.

Грейсон Аллен — 1.

Джо Харрис — 1.

Данкан Робинсон — 1.

Кайл Корвер – 1.

После победы на Олимпиаде в Париже 36-летний Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.

Карри и игроки США празднуют перед награждением на Олимпиаде: