Россия с разницей в 22 очка победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 19:8, 23:12, 14:16, 23:21.

Самым результативным в составе сборной России был форвард Александр Чадов, на счету которого 23 очка. Кроме того, в его активе семь подборов и одна результативная передача. В составе сборной Венесуэлы лучшую результативность продемонстрировал Марреро Корво Андреас Игнасио, на счету которого 19 очков, три подбора и три передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают «Парма» и сборная Колумбии. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое. Кубок Дружбы — 2024 пройдёт с 21 по 25 августа.