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Россия с разницей в 22 очка победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Россия с разницей в 22 очка победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024
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Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 19:8, 23:12, 14:16, 23:21.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
Окончен
79 : 57
Венесуэла
Россия: Чадов - 23, Лопатин - 12, Щербенев - 7, Ермаков - 7, Беленицкий - 7, Платунов - 6, Емченко - 5, Герасимов - 4, Дулкай - 4, Тихоненко - 2, Огарков - 2, Темиров
Венесуэла: Марреро - 19, Гомес - 11, Медина - 8, Сентено - 6, Гонсалес - 6, Сульбаран - 3, Мачин - 2, Арангурен - 2, Сентено, Лопес, Кабрера, Мата

Самым результативным в составе сборной России был форвард Александр Чадов, на счету которого 23 очка. Кроме того, в его активе семь подборов и одна результативная передача. В составе сборной Венесуэлы лучшую результативность продемонстрировал Марреро Корво Андреас Игнасио, на счету которого 19 очков, три подбора и три передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают «Парма» и сборная Колумбии. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом. После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое. Кубок Дружбы — 2024 пройдёт с 21 по 25 августа.

Как прошёл матч:
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