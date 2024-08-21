Легенда женской НБА назвала баскетболиста, который мог бы стать величайшим в другой эпохе

38-летняя американская профессиональная баскетболистка, являющаяся Олимпийской чемпионкой 2008 и 2012 года в составе национальной сборной США, Кэндис Паркер высказалась о величии 35-летнего игрока Демара Дерозана из клуба «Сакраменто Кингз», если бы он выступал в другую эпоху.

«Демар Дерозан, если бы он выступал в другую эпоху, был бы одним из самых величайших игроков всех времён», — приводит слова Паркер портал Courtside Buzz с социальных сетях.

В июле Дерозан подписал трёхлетний контракт с «Сакраменто Кингз» на сумму $ 73,7 млн. Третий год в соглашении гарантирован частично – на 10 млн.

В сезоне-2023/2024 «Сакраменто» занял девятое место с 46 победами при 36 поражениях, однако команде Майка Брауна не удалось пробиться в плей-офф через плей-ин. Годом ранее «Кингз» проиграли в первом раунде «Голден Стэйт» — 3-4.