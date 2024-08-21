Тренер сборной Колумбии высказался после поражения от «Пармы» с 102-очковой разницей

Главный тренер сборной Колумбии Хорхе Баскес прокомментировал разгромное поражение его команды баскетбольному клубу «Парма» в матче Кубка Дружбы — 2024.

«Когда такая большая разница в счете, чувствуешь вину. Значит, где-то недоработали, не так старались. Но у наших ребят не хватает опыта. Хотя мы только прилетели и думали, что разница будет ещё больше. Набрать 50 очков — это хорошо для нас», — приводит слова Баскеса ТАСС.

Сегодня пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53.

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. На протяжении трёх игровых дней команды по круговой системе сыграют друг с другом.

После этого два коллектива с лучшими результатами разыграют между собой первое и второе места, а другие — третье и четвёртое. Кубок Дружбы — 2024 пройдёт с 21 по 25 августа.