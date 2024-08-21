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Руженцев: не ожидали, что будет такая сборная Колумбии, мы смотрели немного другой состав

Руженцев: не ожидали, что будет такая сборная Колумбии, мы смотрели немного другой состав
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22-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за клуб Единой лиги ВТБ «Парма», Самсон Руженцев прокомментировал результат встречи своей команды с национальной командой Колумбии.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
155 : 53
Колумбия
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров
Колумбия:

«Мы не ожидали, что будет такая сборная Колумбии — на видео перед матчем мы смотрели немного другой состав. Но для первой игры в сезоне это полезная встреча, чтобы почувствовать уверенность прежде всего. Ни в какой игре в карьере на 100 очков я не выигрывал.

Больше меня впечатлила первая четверть, когда мы вели 41:2. По детям я проигрывал 90 очков, когда первый год занимался баскетболом. Но никогда с разницей в 100 очков не выигрывал», — приводит слова Руженцева ТАСС.

Пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).

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