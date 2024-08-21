Единая лига представила самых прогрессирующих игроков минувшего сезона

Единая лига ВТБ опубликовала список самых прогрессирующих игроков минувшего сезона.

Григорий Мотовилов (БК «Минск») – в среднем 9,9 очка, 3,3 подбора, 1,9 передачи за матч в сезоне-2023/2024

Ройс Хэмм («Парма») – в среднем 16,6 очка, 8,4 подбора, 0,8 передачи за матч

Винс Хантер («Зенит») — в среднем 13,6 очка, 4,1 подбора, 1,1 передачи за матч

Александр Ганькевич (ЦСКА) — в среднем 7,4 очка, 2,5 подбора, 1,8 передачи за матч

Сергей Карасёв («Зенит») – в среднем 9,4 очка, 3,1 подбора, 1,1 передачи за матч

Ранее Единая лига ВТБ опубликовала календарь турнира на сезон-2024/2025. Участие в следующем сезоне примут 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). В общей сложности будет сыграно 264 матча.

Клубы, которые займут места с первого по шестое, примут участие в плей-офф турнира, а команды, которые после регулярного чемпионата будут на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где будут вести борьбу за оставшиеся две путёвки в плей-офф.

Регулярный сезон начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го.