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В Москве прошла рабочая встреча РФБ и АСБ

В Москве прошла рабочая встреча Российской федерации баскетбола (РФБ) и Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Представители РФБ во главе с президентом Андреем Кириленко посетили «Площадку АСБ» в Москве.

Исполнительный директор Ассоциации Студенческого Баскетбола Сергей Крюков рассказал гостям о ключевых достижениях организации за последние годы, уделив особое внимание минувшему сезону. Были озвучены и планы развития АСБ на ближайшие годы.

«Важно дать максимум возможностей баскетболистам для выступлений и учитывать их интересы. Конечно, для АСБ важной является успеваемость игрока в учёбе, за этим нужно следить. Что касается спортсменов, активно выступающих на профессиональном уровне, по каждому случаю стоит подходить индивидуально, как вариант – создание комиссии по допуску. Это позволит соблюдать равные конкурентные возможности для всех участников Чемпионата АСБ», – предложил Андрей Кириленко.

В ходе дискуссии была подчёркнута важность развития баскетбола 3х3. Представителями РФБ были отмечены проекты АСБ в данном направлении, способствующие росту уровня баскетболистов-студентов.

Отдельно было уделено внимание Университету АСБ. Сергей Крюков отметил важность развития образовательного проекта для повышения качества тренерских и менеджерских кадров.

Среди прочих вопросов, на встрече обсудили темы присвоения разрядов участникам Чемпионата АСБ, а также создания центров спортивной подготовки в образовательных организациях на базе студенческих баскетбольных клубов.

Во встрече также приняли участие исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, спортивный директор РФБ Олег Ушаков, руководитель департамента профессионального баскетбола Светлана Гюр, руководитель департамента регионального развития РФБ Игорь Каменский, заместитель исполнительного директора АСБ Андрей Гулякин, заместитель исполнительного директора АСБ Иван Довгань, заместитель исполнительного директора АССК Евгений Сорокин, начальник отдела проведения СЛ РЖД и МС Анатолий Каширов.