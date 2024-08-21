Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Последние 15 минут — мучение». Лукич оценил победный матч сборной России с Венесуэлой

«Последние 15 минут — мучение». Лукич оценил победный матч сборной России с Венесуэлой
Комментарии

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги встречи с национальной командой Венесуэлы в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024».

«Баскетболисты показали 25 минут хорошего баскетбола. Последние 15 — это было мучение. В чём причина? Безответственность. Не было фокуса, ребята не делали то, о чём мы договорились. Соперник был хороший, корректный, и спасибо, что они приехали в Пермь», — приводит слова Лукича издание ТАСС.

Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 19:8, 23:12, 14:16, 23:21.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Россия
Окончен
79 : 57
Венесуэла
Россия: Чадов - 23, Лопатин - 12, Щербенев - 7, Ермаков - 7, Беленицкий - 7, Платунов - 6, Емченко - 5, Герасимов - 4, Дулкай - 4, Тихоненко - 2, Огарков - 2, Темиров
Венесуэла: Марреро - 19, Гомес - 11, Медина - 8, Сентено - 6, Гонсалес - 6, Сульбаран - 3, Мачин - 2, Арангурен - 2, Сентено, Лопес, Кабрера, Мата
Материалы по теме
Россия с разницей в 22 очка победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android