«Последние 15 минут — мучение». Лукич оценил победный матч сборной России с Венесуэлой

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги встречи с национальной командой Венесуэлы в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024».

«Баскетболисты показали 25 минут хорошего баскетбола. Последние 15 — это было мучение. В чём причина? Безответственность. Не было фокуса, ребята не делали то, о чём мы договорились. Соперник был хороший, корректный, и спасибо, что они приехали в Пермь», — приводит слова Лукича издание ТАСС.

Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 19:8, 23:12, 14:16, 23:21.