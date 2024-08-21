«Его могут раздражать мои вопросы». Миллер-Макинтайр пошутил о Теодосиче

Новичок «Црвены Звезды» Коди Миллер-Макинтайр пошутил, что его игровые вопросы Милошу Теодосичу могут в конце концов разозлить опытного ветерана.

«Его могут раздражать все те вопросы, которые у меня есть для него до конца сезона», — написал Миллер-Макинтайр на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошлом году Миллер-Макинтайр побил рекорд Евролиги по передачам, сделав 20 ассистов в матче с «АСВЕЛом».

Коди Миллер-Макинтайр ранее играл в России в составе «Пармы» и «Зенита». В прошлом сезоне он выступал за «Басконию».

Милош Теодосич выступает за белградский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне Евролиги Милош в среднем набирал 9,4 очка и 5,9 ассиста.

Прежде чем вернуться в сербский чемпионат, Теодосич провёл четыре сезона в «Виртус Болонье», два года в «Лос-Анджелес Клипперс», шесть сезонов в московском ЦСКА и четыре — в «Олимпиакосе». Теодосич является победителем Евролиги 2016 года, а также становился MVP турнира в 2010-м.