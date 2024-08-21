Чарания: Джавонт Грин подписал контракт с «Пеликанс»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

31-летний форвард Джавонт Грин продолжит свою карьеру в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Нью-Орлеан Пеликанс» заключили однолетний контракт с Джавонтом Грином», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джавонт Грин провёл прошлый сезон в «Чикаго Буллз», где в среднем набирал 12,2 очка, делал 7,4 подбора и 0,6 результативных передач за 25,6 минут в девяти играх.

Ранее он также выступал в НБА за «Бостон Селтикс», а в 2017 году дебютировал в составе национальной команды Черногории. Грин играл за Черногорию в отборочных матчах чемпионата мира 2019 года, набирая в среднем 11,0 очка и 4,5 подбора.

В Европе Джавонт Грин играл в немецком «Ульме», итальянском «Триесте» и испанском «Марине».