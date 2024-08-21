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Лонзо Болл назвал себя лучшим разыгрывающим НБА до COVID-19

Лонзо Болл назвал себя лучшим разыгрывающим НБА до COVID-19
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», Лонзо Болл назвал себя лучшим разыгрывающим защитником до начала пандемии COVID-19 и намекнул на своё возвращение.

«Каждый раз, когда я делаю шаг в своей карьере, что-то идёт не так. Либо у меня травма, либо тот год, когда я выступал за «Нью-Орлеан»… За месяц до COVID-19, если вы спросите меня, думаю, я был лучшим разыгрывающим в лиге. Но моё возвращение на паркет с каждой неделей всё ближе. Сейчас я готов процентов на 70», — приводит слова Болла издание Basket News.

Лонзо был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим вторым номером.

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