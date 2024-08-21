Аренас предположил, кто будет совершать ключевые броски в концовках матчей в «Филадельфии»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас заявил, что звёздный центровой Джоэл Эмбиид не будет совершать ключевые броски в концовках матчей за «Филадельфию Сиксерс».

«Джоэл Эмбиид находится в той же ситуации, что и Йокич. Никола — лучший игрок, но кто заберёт всю славу победными бросками? Это будет Джамал Мюррей в «Наггетс»… Это будет [Тайриз] Макси или Пол Джордж в «Сиксерс»., — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признаётся лидером в борьбе за получение награды MVP (самого ценного игрока) в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ведущими букмекерскими конторами.