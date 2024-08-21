Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас предположил, кто будет совершать ключевые броски в концовках матчей в «Филадельфии»

Аренас предположил, кто будет совершать ключевые броски в концовках матчей в «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас заявил, что звёздный центровой Джоэл Эмбиид не будет совершать ключевые броски в концовках матчей за «Филадельфию Сиксерс».

«Джоэл Эмбиид находится в той же ситуации, что и Йокич. Никола — лучший игрок, но кто заберёт всю славу победными бросками? Это будет Джамал Мюррей в «Наггетс»… Это будет [Тайриз] Макси или Пол Джордж в «Сиксерс»., — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признаётся лидером в борьбе за получение награды MVP (самого ценного игрока) в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ведущими букмекерскими конторами.

Материалы по теме
Названы кандидаты на получение награды MVP в сезоне-2024/2025 НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android