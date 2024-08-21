«Мы не планировали менять почти всю команду». Обрадович – о составе «Партизана»

Главный тренер сербского «Партизана» Желько Обрадович рассказал о трансформации команды в это межсезонье.

«Конечно, мы не планировали менять почти всю команду. Но, учитывая обстоятельства, которые сложились летом, я считаю, что мы проделали очень хорошую работу.

Некоторые игроки хотели покинуть наш клуб. У нас были варианты относительно других игроков, и мы сделали некоторые шаги, договорившись с ними. В результате мы создали совершенно новую команду, и думаю, мы должны быть довольны тем, что сделали летом.

Эта команда — одна из самых молодых в Евролиге, как и в прошлом сезоне. Средний возраст — чуть больше 25 лет. Мы будем играть в агрессивный баскетбол во всех смыслах, как в защите, так и в нападении.

Нужно время, чтобы сыграться, чтобы игроки узнали друг друга, а также чтобы они узнали меня и мой тренерский штаб. Я всегда открыт для общения со своими игроками и сказал им об этом на первой встрече. Самое главное, я хочу, чтобы мы играли как одна команда», — сказал Обрадович в эфире Partizan TV.

Летом «Партизан» почти полностью обновил свой состав, пополнившись 13-ю игроками.