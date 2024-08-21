Браун ответил, обижается ли Тейтум на малое количество игровых минут на Олимпийских играх

27-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», Джейлен Браун ответил на вопрос, чувствует ли его товарищ по команде Джейсон Тейтум обиду из-за малого количества игрового времени на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Сейчас у меня нет никаких комментариев. Я сосредоточен на Окленд XChange, и я воодушевлён этим. С Джейсоном всё будет в порядке. С Джейсоном Тейтумом всё будет в порядке. С нами всё будет в порядке, сегодня вечером речь может идти только об Окленд XChange», — приводит слова Брауна издание Fadeaway World.

XChange — это некоммерческая инициатива, направленная на создание баскетбольного опыта и богатства поколений в цветных сообществах Америки.

Сборная США вместе с Джейсоном Тейтумом завоевала золотую медаль Олимпиады-2024. Джейлен Браун, будучи MVP-финала в сезоне-2024, не был вызван в сборную.