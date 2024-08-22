Джейсон Тейтум: это было сумасшедшее лето

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсон Тейтум рассказал о своих достижениях в этом году.

«Это было сумасшедшее лето. Мне посчастливилось завоевать вторую олимпийскую золотую медаль в составе национальной команды. Это был чертовски крутой опыт. И наконец-то я стал чемпионом НБА», — приводит слова Тейтума аккаунт CLNS Media в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Джастин Тейтум, отец Джейсона Тейтума, подверг критике отношение тренерского штаба олимпийской сборной США к своему сыну на Играх-2024 в Париже, из-за чего Джейсон довольствовался ограниченным игровым временем на прошедшем турнире.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Джейсон Тейтум вместе с «Бостоном» выиграл чемпионский титул, после чего заключил с клубом новый контракт, ставший крупнейшим в истории лиги, на пять лет и $ 315 млн.