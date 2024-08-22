Джейсон Кидд прокомментировал присоединение Клэя Томпсона к «Далласу»

51-летний американский профессиональный баскетболист и в данное время главный тренер клуба НБА «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал присоединение четырёхкратного чемпиона Клэя Томпсона к организации.

«Быть ​​Клэем Томпсоном — это легко, в хорошем смысле. Мы не собираемся усложнять эту задачу. Наша команда искренне верит, что он даст нам то, чего у нас не было до этого. Клэй — игрок, который не боится совершить сложный бросок. Он был в чемпионских ситуациях.

Мы верим, что строим чемпионскую команду. Будучи уже с ветеранскими знаниями, опытом участия в больших играх и способностью играть на обоих концах, надеемся, что Клэй сможет добиваться больших успехов и получать от этого удовольствие. «Даллас» будет полагаться на него, потому что он тот, кто выиграл чемпионат четыре раза. На протяжении всего этого пути нам понадобятся его советы и руководство», — приводит слова Кидда издание Fadeaway World.

Напомним, 1 июля стало известно, что Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму $ 50 млн. Защитник с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. За «Голден Стэйт Уорриорз» защитник набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи.

Двусторонка с Клэем Томпсоном, где он много промахивается: