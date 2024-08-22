Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию

Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии со счётом 155:53 в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024».

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