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Тренер сборной России Лукич выразил своё отношение к четырёхочковым броскам в баскетболе

Тренер сборной России Лукич выразил своё отношение к четырёхочковым броскам в баскетболе
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Тренер мужской сборной России Зоран Лукич выразил своё отношение к четырёхочковым броскам в баскетболе.

«Я не против этого. Это даст ширину, что касается атаки, добавит интереса, появится новая деталь в плане баскетбольной тактики. Четырёхочковые, почему нет?» — приводит слова Лукича ТАСС.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород». Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин.

17 мая официально было объявлено, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин. Ранее на Филиппинах реализовали первый четырёхочковый бросок в истории баскетбола.

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