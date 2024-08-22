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Тренер сборной Колумбии высказался о наличии в команде профессиональных баскетболистов

Тренер сборной Колумбии высказался о наличии в команде профессиональных баскетболистов
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Тренер сборной Колумбии по баскетболу Хорхе Баскес заявил, что национальная команда страны, которая принимает участие в турнире «Кубок Дружбы — 2024», составлена как из профессиональных игроков, так и из студентов.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
21 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
155 : 53
Колумбия
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров
Колумбия:

«В команде есть как профессионалы, так и студенты. Они только начинают свой путь и хотели себя попробовать. Для них это большой опыт, когда столько людей на тебя смотрят», — приводит слова Баскеса ТАСС.

Напомним, вчера, 21 августа, пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче со сборной Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот». Российский клуб победил со счётом 155:53.

В чемпионате также принимают участие национальные команды России и Венесуэлы. Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла национальную команду на турнир в Россию.

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