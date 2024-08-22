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Сергей Елевич: не сомневаюсь, что в финал Кубка Дружбы выйдут сборная России и «Парма»

Сергей Елевич: не сомневаюсь, что в финал Кубка Дружбы выйдут сборная России и «Парма»
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что в финал турнира «Кубок дружбы — 2024» выйдут национальная команда России и пермский клуб «Парма».

«Наши ребята мне понравились, играли с большим удовольствием. И все баскетболисты в составе команды поиграли в этом матче, и замены были хорошие. Понравилось, как наша сборная действовала в защите. Лукич вообще в этом плане умеет хорошо выстраивать игру. В общем, это был очень качественный матч со стороны нашей команды.

Ну а сборная Венесуэлы, откровенно говоря, соперник слабый. Ещё слабее команда Колумбии. Ну очень слабая команда! «Парма» же выглядела хорошо. Завтра сборная России и «Парма» встретятся во 2-м туре. Это будет интересно. И я не сомневаюсь, что финальную пару Кубка Дружбы именно они и составят», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

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