Российская федерация баскетбола (РФБ) прокомментировала заявление Федерации баскетбола Колумбии, которая сообщила, что не отправляла национальную команду на российский турнир «Кубок Дружбы — 2024».

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире.

И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира. Мы прилагаем все усилия для обеспечения высокого уровня организации и прозрачности соревнований и ожидаем дальнейшего конструктивного взаимодействия со всеми участниками турнира», — сказано в пресс-релизе.