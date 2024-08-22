Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко заявил, что РФБ пересмотрит организацию турнира «Кубок Дружбы»

Андрей Кириленко заявил, что РФБ пересмотрит организацию турнира «Кубок Дружбы»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация займётся пересмотром проведения турнира «Кубок Дружбы» после матча между пермским клубом «Парма» и сборной Колумбии.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации.

Мы категорически не используем никакие неофициальные паблики, ссылки или дополнительные каналы для взаимодействия. Наша позиция остаётся неизменной: все коммуникации и координация ведутся только через проверенные и официальные источники.

После первой игры мы понимаем, что текущий уровень сборной Колумбии отстаёт от ожидаемого, что вызывает определённое разочарование у всех нас. В связи с этим мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Когда баскетбол превращается в цирк. Оказывается, команда Колумбии — вовсе не национальная
OMG
Когда баскетбол превращается в цирк. Оказывается, команда Колумбии — вовсе не национальная
Международный скандал на турнире в России. Сборная привезла «ряженых» баскетболистов? Международный скандал на турнире в России. Сборная привезла «ряженых» баскетболистов?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android