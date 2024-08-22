Андрей Кириленко заявил, что РФБ пересмотрит организацию турнира «Кубок Дружбы»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация займётся пересмотром проведения турнира «Кубок Дружбы» после матча между пермским клубом «Парма» и сборной Колумбии.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации.

Мы категорически не используем никакие неофициальные паблики, ссылки или дополнительные каналы для взаимодействия. Наша позиция остаётся неизменной: все коммуникации и координация ведутся только через проверенные и официальные источники.

После первой игры мы понимаем, что текущий уровень сборной Колумбии отстаёт от ожидаемого, что вызывает определённое разочарование у всех нас. В связи с этим мы уже пересмотрели расписание и формат турнира, чтобы обеспечить более сбалансированные и конкурентоспособные соревнования», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».