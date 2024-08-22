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Ерёмин — об участии сборной Колумбии в Кубке Дружбы: плевок в лицо нашему баскетболу

Ерёмин — об участии сборной Колумбии в Кубке Дружбы: плевок в лицо нашему баскетболу
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Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин резко высказался об участии национальной командой Колумбии на турнире «Кубок Дружбы — 2024». По его мнению, ситуация с матчем между «Пармой» и представителями Колумбии стала плевком в адрес российского баскетбола.

«В середине 90‑х годов мы в ЦСКА искали соперников для тренировочных турниров, тогда нас очень часто обманывали. Мы договаривались на одно, а получалось по‑другому. В данной ситуации это безобразие и позор. Не знаю, кто приглашал команды и организовывал соревнования, обычно этим занимается федерация. По мне, это просто плевок в лицо нашему баскетболу и пермским болельщикам. Такие ситуации надо проверять», — сказал Ерёмин «Матч ТВ».

Ранее Андрей Кириленко заявил, что РФБ пересмотрит организацию турнира «Кубок Дружбы».

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