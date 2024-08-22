Заслуженный тренер России Сергей Елевич предположил, почему в Колумбии отрицают приезд баскетбольной сборной в Россию на турнир «Кубок Дружбы — 2024». Об этом он сообщил в интервью порталу «Матч ТВ».

Елевич. Тут сложно что‑то сказать, но как они могли приехать на соревнования без разрешения федерации баскетбола? Возможно, так как к нам сейчас с разных сторон санкции, они сейчас почему‑то снимают с себя обязательства. Ну как без разрешения поехали? Быть такого не могло.

Журналист. То есть сначала согласились, поехали, а потом, грубо говоря, пошли в обратку?

Елевич. Наверное. Кто‑то же им брал билеты. И наверняка это их баскетбольная федерация. Это, видимо, какой‑то политический момент. Не знаю, как комментировать. Не может просто так команда приехать. Конечно, с разрешения баскетбольной федерации. Возможно, кто‑то надавил на их баскетбольную федерацию. У меня такое предположение.