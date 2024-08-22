Федерация баскетбола Колумбии была в курсе, что их сборная примет участие в Кубке Дружбы

Федерация баскетбола Колумбии знала, что их национальная мужская команда по баскетболу примет участие в турнире «Кубок Дружбы», который проходит в Перми.

Об этом стало известно благодаря тому, что телеграм-канал «Мутко против» опубликовал, как утверждается, официальное письмо колумбийской стороны о подтверждении участия их сборной в турнире.

«От имени Колумбийской федерации баскетбола я (президент федерации Хорхе Армандо Гарсия Варгас. — Прим. «Чемпионата») рад подтвердить участие мужской сборной Колумбии по баскетболу в товарищеском турнире, который пройдёт с 20 по 26 августа в Перми, Россия.

Мы глубоко признательны за приглашение и возможность принять участие в этом товарищеском турнире. Мы с радостью принимаем условия, предложенные Российской федерацией баскетбола (РФБ)», — сказано в документе.