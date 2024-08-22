Дмитрий Губерниев поделился мнением насчёт участия в Кубке Дружбы сборной Колумбии

Известный российский спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал участие национальной команды Колумбии в турнире «Кубок Дружбы — 2024», который проходит в Перми.

«Если мы дальше будем такие сборные приглашать, к нам вообще никто ездить не будет… Блин, ну, назвали бы команду — сборная клубов Колумбии, и всего делов…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 21 августа, пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).

Вскоре после этого Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Однако позднее появился документ, из которого следовало, что колумбийская сторона была в курсе происходящего.