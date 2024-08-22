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Стефен Карри убрал упоминание «Голден Стэйт» со своей страницы в социальных сетях

Стефен Карри убрал упоминание «Голден Стэйт» со своей страницы в социальных сетях
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри убрал упоминание своего клуба с описания своей страницы в социальных сетях. На этот факт обратил внимание портал Ahn Fire Digital.

Так выглядела страница Карри несколько дней назад.

Фото: Страница Карри в социальных сетях

Теперь она выглядит так. Тот факт, что он играет в составе «Голден Стэйт», Карри заменил на то, что теперь является олимпийским чемпионом.

Фото: Страница Карри в социальных сетях

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.

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