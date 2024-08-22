Венесуэла победила Колумбию в матче Кубка Дружбы — 2024 с разницей в +50 очков

Сборная Венесуэлы одержал победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Представители Венесуэлы победили со счётом 108:57 (27:21, 29:13, 33:8, 19:15).

Наиболее результативным игроком национальной команды Венесуэлы стал Энрике Медина. В ходе игры Энрике удалось набрать 16 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить два блок-шота. На площадке Медина находился 20 минут и 21 секунду.

Самым результативным игроком колумбийской сборной стал Кевин Родригес. За время встречи Кевин набрал 15 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершить три перехвата. На площадке Родригес находился 35 минут и 20 секунд.