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Венесуэла победила Колумбию в матче Кубка Дружбы — 2024 с разницей в +50 очков

Венесуэла победила Колумбию в матче Кубка Дружбы — 2024 с разницей в +50 очков
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Сборная Венесуэлы одержал победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Представители Венесуэлы победили со счётом 108:57 (27:21, 29:13, 33:8, 19:15).

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
Колумбия
Окончен
57 : 108
Венесуэла
Колумбия: Родригес - 15, Ривас - 12, Чала - 9, Васкес - 5, Борда - 4, Парра - 4, Бланко - 4, Лонга - 2, Эррера - 2, Москера, Ардила, Торрес
Венесуэла: Медина - 16, Марреро - 14, Арангурен - 14, Сентено - 12, Сульбаран - 12, Мачин - 12, Гомес - 11, Мата - 8, Сентено - 4, Гонсалес - 3, Лопес - 2, Кабрера

Наиболее результативным игроком национальной команды Венесуэлы стал Энрике Медина. В ходе игры Энрике удалось набрать 16 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить два блок-шота. На площадке Медина находился 20 минут и 21 секунду.

Самым результативным игроком колумбийской сборной стал Кевин Родригес. За время встречи Кевин набрал 15 очков, сделал два подбора, отдал две передачи, а также совершить три перехвата. На площадке Родригес находился 35 минут и 20 секунд.

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