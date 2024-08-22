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Главе Республики Коми потребовалось 20 попыток, чтобы забросить мяч в кольцо

Главе Республики Коми потребовалось 20 попыток, чтобы забросить мяч в кольцо
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Главе Республики Коми Владимиру Уйбе потребовалось 20 попыток, чтобы забросить мяч в кольцо во время посещения спортивного зала. Помимо Владимира, мяч пытались забросить и другие чиновники, однако за две минуты никому не удалось этого сделать.

Губернатор Коми с двадцатой попытки забросил мяч в кольцо:

Пост главы Республики Коми Владимир Уйба занял 23 сентября 2020 года. До этого на этой должности работал Сергей Гапликов.

Владимиру Уйбе 65 лет. До назначения на пост главы Республики Коми он занимал пост заместителя министра здравоохранения Российской Федерации с 22 января по 2 апреля 2020 года, а также являлся руководителем Федерального медико-биологического агентства с 2003 по 2020 год. Имеет степень доктора медицинских наук и звание действительного государственника советника РФ 1-го класса.

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