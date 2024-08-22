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Аренас не включил Джордана в состав лучшей стартовой пятёрки игроков, выступавших с ОИ-92

Аренас не включил Джордана в состав лучшей стартовой пятёрки игроков, выступавших с ОИ-92
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас не включил легендарного Майкла Джордана в состав лучшей стартовой пятёрки сборной США из игроков, которые выступали на Олимпийских играх с 1992 года.

«Позвольте мне выбрать пятёрку. Я возьму Шака [Шакила О'Нила], КейДи [Кевина Дюранта] и Леброна. А, ещё Коби. Что насчёт Майкла Джордана? Кто показал себя лучшим атакующим защитником на Олимпийских играх. Майкл или Коби? Если мы не хотим видеть выдающееся выступление, то можем взять Джордана.

Но вы вообще видели, как они играли на Олимпиадах? Это был не Майкл Джордан. Итак, мой итоговый состав выглядит так: Коби Брайант, Кармело Энтони, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Шакил О'Нил», — приводит слова Аренаса портал Fadeaway World.

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