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Олимпийский чемпион отреагировал на инцидент со сборной Колумбии на Кубке Дружбы

Олимпийский чемпион отреагировал на инцидент со сборной Колумбии на Кубке Дружбы
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Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко высказался о скандальной ситуации с участием сборной Колумбии в турнире «Кубок Дружбы — 2024», который проходит в Перми.

«Похоже, колумбийцы перепутали Кубок Дружбы с фестивалем дружбы. Я увидел команду, которая приехала именно на дружеский фестиваль, а не на спортивные соревнования. Видимо, поэтому они прислали даже не второй состав. Похоже, возникло какое‑то недопонимание, когда получили приглашение, как будто в их представлении это любительский фестиваль», — приводит слова Едешко портал «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 21 августа, пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).

Вскоре после этого Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Однако позднее появился документ, из которого следовало, что колумбийская сторона была в курсе происходящего.

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