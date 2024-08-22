Трёхкратный чемпион НБА рассказал, как необычным способом оказался арестован во Франции

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем поделился забавной историей, как в 2002-2003 годах, не будучи выбранным на драфте НБА, отправился во Францию и однажды попал в любопытную ситуацию.

«Однажды я ехал на машине и попал в аварию по дороге на тренировку. Спортзал был уже виден, оставалось всего две минуты пешком. Я начал спорить с другим водителем: он говорил по-французски, а я — по-английски, так что мы не могли понять друг друга.

На моей машине было написано название команды, поэтому я подумал: «Ладно, они знают, где меня найти, у меня есть 10 минут, чтобы попасть на тренировку». Но этот парень пришёл в спортзал и забрал меня в полицию [с последующим арестом]», — рассказал Хаслем во время подкаста Патрика Беверли.