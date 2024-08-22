Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трёхкратный чемпион НБА рассказал, как необычным способом оказался арестован во Франции

Трёхкратный чемпион НБА рассказал, как необычным способом оказался арестован во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем поделился забавной историей, как в 2002-2003 годах, не будучи выбранным на драфте НБА, отправился во Францию и однажды попал в любопытную ситуацию.

«Однажды я ехал на машине и попал в аварию по дороге на тренировку. Спортзал был уже виден, оставалось всего две минуты пешком. Я начал спорить с другим водителем: он говорил по-французски, а я — по-английски, так что мы не могли понять друг друга.

На моей машине было написано название команды, поэтому я подумал: «Ладно, они знают, где меня найти, у меня есть 10 минут, чтобы попасть на тренировку». Но этот парень пришёл в спортзал и забрал меня в полицию [с последующим арестом]», — рассказал Хаслем во время подкаста Патрика Беверли.

Взгляд в прошлое:
Патрик Юинг и Майкл Джордан: история о почти потерянной олимпийской мечте
Патрик Юинг и Майкл Джордан: история о почти потерянной олимпийской мечте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android