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Экс-капитан «Зенита» Зубков отдал эффектную передачу в матче МБА-МАИ с китайским клубом

Экс-капитан «Зенита» Зубков отдал эффектную передачу в матче МБА-МАИ с китайским клубом
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На данный момент проходит товарищеский матч в рамках выездного турне МБА-МАИ в Китае, в котором между собой играют московский клуб и «Гуанчжоу Лунг Лайонс». На момент написания новости счёт на табло — 39:28 в пользу российской команды.

Новоиспечённый тяжёлый форвард МБА-МАИ Андрей Зубков в начале первой четверти стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу на центрового Евгения Минченко, который, в свою очередь, завершил игровой эпизод попаданием сверху.

Видео доступно в телеграм-канале «ПБК МБА».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Зубков, выступая за «Зенит», в среднем за матч набирал 3,1 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 0,8 передачи. К команде из Санкт-Петербурга Андрей присоединился в 2019 году.

Что нам рассказал Зубков?
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