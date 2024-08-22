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Марк Гарсия подписал контракт с «Автодором»

Марк Гарсия подписал контракт с «Автодором»
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Лёгкий форвард испанец Марк Гарсия подписал контракт с клубом «Автодор». Об этом сообщила пресс-служба команды в своём телеграм-канале.

Минувший сезон Марк Гарсия провёл в составе польского клуба «МКС Домброва-Гурнича». В национальном чемпионате 28-летний испанец в среднем за встречу набирал 17,7 очка и делал 2,5 подбора.

Гарсия является бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров в возрасте до 18 лет за 2013 год, а также победителем чемпионата Европы среди юниоров в возрасте до 20 лет за 2016 год. Кроме того, Марк успел стать чемпионом лиги АСВ за 2014 год.

В течение профессиональной карьеры Марк выступал в составах таких команд, как «Фуэнлабрада», «Сан-Пабло Бургос», «Рио Бреоган» и прочих.

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