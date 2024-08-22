Дюрант ответил, после чего сборная США поняла, что победит Сербию в 1/2 финала ОИ-2024

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант вспомнил о победе в полуфинальном матче на Олимпийских играх 2024 года с национальной командой Сербии. Американцы проигрывали большую часть времени, но сумели изменить ситуацию в четвёртой десятиминутке. Дюрант согласился с товарищем по национальной команде Энтони Эдвардсом, посчитавшим, что вернуться в игру американцам помог трёхочковый Девина Букера, сокративший преимущество Сербии до пяти очков – 78:73.

«Как только мы сократили отставание до пяти, мы все такие: «Отлично, теперь это игра наша». И в большей части четвёртой четверти мы уже могли контролировать ситуацию», — сказал Дюрант во время выступления на Fanatics Fest.

Напомним, сборная США одержала победу на Играх в Париже, в финале обыграв сборную Франции.

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