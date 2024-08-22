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Штаб Дональда Трампа раскритиковал Стива Керра за лицемерие

Штаб Дональда Трампа раскритиковал Стива Керра за лицемерие
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Предвыборный штаб Дональда Трампа недавно подверг резкой критике главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, обвинив его в лицемерии после его высказываний на Национальном съезде Демократической партии в августе 2024 года.

«Стив Керр сказал сегодня вечером, что говорить о политике в наши дни сопряжено с риском… но для американского гражданина, видимо, это было слишком важно, чтобы так заявить. Это тот самый Стив Керр, который не ответил на вопрос о нарушениях прав человека в Китае», — приводит слова штаба Трампа издание Fadeaway World.

В штабе сослались на молчание Керра в 2019 году, когда его спросили о противоречивых отношениях НБА с Китаем на фоне протестов в Гонконге.

Тогда Керр отказался комментировать этот вопрос, назвав его «действительно странной международной историей» и отметив, что предпочитает говорить на темы, в которых он чувствует себя более осведомленным.

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