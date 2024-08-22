Владимир Гомельский высказался на тему возможного введения четырёхочкового броска

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу возможного введения в баскетболе четырёхочкового броска.

Ранее такой бросок стал официально практиковаться на Филиппинах в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров Филиппинской баскетбольной ассоциации).

«Не думаю, что современный баскетбол уже добрался до уровня четырёхочковых бросков. Слишком многие игроки уже могут атаковать с восьми метров с достаточно высоким процентом.

Но и игроков, которые эффективно защищаются против снайперов соперника на всей своей половине поля, тоже уже достаточно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

На Филиппинах забросили первый 4-х очковый в истории баскетбола: